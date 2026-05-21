Mlađi sin Lepe Brene, Viktor Živojinović, godinama je mučio muku sa viškom kilograma.

Dugo je radio na svom fizičkom izgledu, a krajnji rezultat je i više nego primetan.

Za nekoliko godina uspeo da smrša oko 70 kilograma, a nedavno je priznao da je svojevremeno imao 163 kilograma.

Viktor je jednom prilikom otkrio da nekoliko puta nedeljno ide u teretanu, a korigovao je i ishranu. Bacio se na rigoroznu dijetu i za samo dva meseca smršao čak 25 kilograma.

Najmlađi sin Lepe Brene i Bobe Živojinovića sam sebi je prepisao režim ishrane.

Viktor je i ranije pokušavao da smrša, koristio je razne preparate, ali mu ništa nije pomagalo.

Tri obroka do savršene linije

- Po preporuci Saše Popovića, držao je hrono dijetu. Tada je skinuo kilograme, ali su se oni vratili čim je prekinuo s takvom ishranom. Kada je shvatio da postaje sve deblji i deblji uradio je test na intoleranciju i na osnovu toga je osmislio režim ishrane - otkrio je izvor i ispričao da je Viktor prvih dana imao krize, ali da se sada navikao. Sva tri obroka sastoje se od mesa i salate. Izbacio je alkohol, sokove, slatkiše i testeninu. Otkako je smršao, popravila mu se krvna slika - govorio je izvor.

Brena je jednom prilikom govorila da je Viktor imao dosta problema s kilažom, a on je sada i to rešio:

- Boba i ja smo stalno pravili večere još dok su deca bila mala i zato je Viktor došao do cifre od 163 kilograma. Mnogo sam patila zbog toga! Bilo mi je toliko teško da sam plakala. Kad god ga pogledam, stane mi knedla u grlu, a imao je samo dvadeset godina. Plašila sam se da ne dobije dijabetes - rekla je jednom prilikom Brena.

