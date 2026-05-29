Pevačica Mina Kostić nedavno je otvoreno govorila o svom emotivnom životu, prisetivši se detalja koji su obeležili njenu mladost, ali i prvih ljubavi koje su ostavile snažan trag na nju.

Govoreći o tinejdžerskim danima, Mina je priznala da je njena prva velika simpatija bio školski drug u kojeg je bila zaljubljena još od prvog razreda osnovne škole, pa sve do srednje škole.

- Što se komšije tiče, u svoju prvu simpatiju bila sam zaljubljena od prvog razreda osnovne škole pa sve do srednje. On je bio moj školski drug. Smrtno sam bila zaljubljena, a on me je izbegavao. Cela škola je znala da mi se sviđa, pa me je učiteljica čak stavila da sedim sa njim, ali me je on tada još više izbegavao. Na sve načine sam pokušavala da mu se približim, ali bezuspešno - ispričala je pevačica.

Potom se prisetila i svog prvog poljupca, koji se dogodio u Beču.

- Prvi poljubac dogodio se u Beču. Nisu mi klecale noge jer nisam ni znala kako to izgleda. Imala sam 17 godina, a on je bio moj komšija. Svirao je bubnjeve i bio je prvi momak sa kojim sam vodila ljubav - bila je iskrena.

Mora na hitnu operaciju

Podsetimo, Kostićka je nedavno otvoreno govorila o estetskim zahvatima i priznala da je došlo vreme za promene.

Nikada nije krila da ima silikonske grudi, ali ističe da je nakon deset godina neophodna nova operacija.

- Za mene se zna da imam silikonske grudi i to nikada nisam krila. Moraću uskoro na remont, jer je prošlo skoro deset godina, pa su se malo opustile - rekla je pevačica.