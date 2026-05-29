Voditeljka Lea Kiš već više od tri decenije uživa u skladnom braku sa Momčilom Jokićem, nekadašnjim sportskim novinarom i književnikom, koji danas radi kao profesor na jednom privatnom fakultetu.

Njihova ljubavna priča od samog početka deluje kao filmski scenario, budući da su se upoznali sasvim slučajno, u liftu zgrade "Politike".

Iako je to bio njihov prvi susret, između njih su odmah planule emocije, pa su već nakon samo sedam dana veze odlučili da izgovore sudbonosno "da".

Lea je ranije govorila o tome šta ju je prvo privuklo kod supruga, kao i zbog čega njihova ljubav traje decenijama.

Kako je istakla, Momčilo ju je na prvi pogled osvojio fizičkim izgledom, harizmom i smislom za humor.

- Bio je izuzetno zgodan i duhovit muškarac sa manirima - istakla je voditeljka, koja uskoro postaje baka.

Ipak, kako navodi, ono što ju je trajno zadržalo kraj njega jesu njegova inteligencija, obrazovanje i način razmišljanja.

Momčila opisuje kao produhovljenog intelektualca, čoveka širokih interesovanja i velikog znanja, zbog čega ga iz dana u dan još više ceni.

Voditeljka se često i šali na račun njegove pedantnosti, koju povezuje sa horoskopskim znakom Device, ali naglašava da upravo tu osobinu smatra jednom od njegovih najvećih vrlina.