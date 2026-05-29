Pevačica Emina Jahović ostvarila je uspešnu muzičku karijeru dugu više od dve decenije, dok svoj privatni život uglavnom drži daleko od očiju javnosti.

Mnogi znaju da Emina ima brata i sestru. Njen brat je poznati košarkaš Mirsad Turkdžan, dok je njena sestra Sabina van javne scene i bavi se potpuno drugačijom profesijom.

Ipak, i pored toga što žive na različitim krajevima sveta i imaju različite karijere, njihova bliskost i porodična povezanost ostaju veoma izraženi.

Čime se bavi sestra Emine Jahović?

Uspešna je doktorka, dečji psiholog i psihoanalitičar. Specijalizaciju iz dečje psihologije završila je u Beogradu, a stručno usavršavanje nastavila je u inostranstvu.

Pre nego što je započela privatnu praksu, godinama je radila u Dnevnoj bolnici za adolescente.

Za razliku od pevačica i brata koji su javne ličnosti, Sabina je jedina iz porodice koja je sledila put roditelja, majke Senije, pedijatra, i oca Nusreta, kardiohirurga, te je završila Medicinski fakultet.

Njihov brat Mirsad izgradio je zapaženu sportsku karijeru u košarci, dok ona ostaje posvećena svom pozivu i radu sa decom.

Koliko su njih dve bliske, potvrđuje i objava pevačice na Instagramu, gde je uz njihovu zajedničku fotografiju napisala:

-Jedina osoba koja sme da mi ide na živce i da se izvuče sa tim - istakla je šaljivo.