Italijanski diplomata Antonio Zanardi Landi i zvanično je kandidat za visokog predstavnika u BiH, potvrđeno je iz više diplomatskih izvora za medije.

Izvori su sugerisali da je kandidaturu Zanardija Landija, koga su izvorno predložile Sjedinjene Američke Države, prihvatio i zvanični Rim kako bi pozicija visokog predstavnika ipak ostala u evropskim rukama.

Kako se navodi, evropski zvaničnici su u četvrtak, tokom neformalnog sastanka ministara spoljnih poslova 27 zemalja članica Evropske unije prihvatili da Zanardi Landi bude novi visoki predstavnik u BiH, a Francuska je odustala od svog kandidata koga su podržavali Nemačka i Velika Britanija.

Zvanični Rim je i formalno predložio Zanardija Landija Upravnom odboru Veća za sprovođenje mira (SB PIC), a to telo će se sastati u Sarajevu 3. i 4. juna kada će biti doneta i formalna odluka o novom visokom predstavniku.

Antonio Zanardi Landi rođen je 24. maja 1950. godine u Udinama, a trenutno je angažovan kao ambasador Suverenog vojnog malteškog reda pri Vatikanu i član je Suverenog saveta ovog reda.

Landi je diplomirao pravo na Univerzitetu u Padovi, nakon čega je stručno usavršavanje nastavio na prestižnoj francuskoj Nacionalnoj školi za administraciju (ENA) u Parizu, postavši prvi Italijan koji je pohađao tu elitnu instituciju.

Kao diplomata bio je angažovan u Otavi, Teheranu i Londonu, a regionalnoj javnosti postao je poznat tokom svog mandata na Balkanu.

Od 2004. do 2006. godine obavljao je funkciju ambasadora Italije u Beogradu koji je tada bio glavni grad državne zajednice Srbije i Crne Gore.

Nakon toga, Landi je imenovan za ambasadora u Ruskoj Federaciji i Turkmenistanu, gde ostaje do 2013. godine.

Po povratku iz Moskve, Landi je imenovan za diplomatskog savetnika predsednika Italije.

Odavno se spekuliše da je ovaj karijerni diplomata zapravo zajednički kandidat Vašingtona i Moskve za funkciju visokog predstavnika u BiH i da mu je zadatak da popravi greške koje je počinio Kristijan Šmit, ali i da dovede do samog ukidanja ove funkcije.