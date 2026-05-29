Voditeljka Sanja Marinković prisetila se jednog od najtežih perioda u svom životu, kada se suočila sa bolešću i smrću svoje majke. Kako je istakla, sve se dogodilo izuzetno brzo, a bol koju je prolazila dugo je skrivala od javnosti.

- Tako sam naučena i od svoje majke, da sve prekrijem osmehom. Javnost nije znala za moju bol. Svaki put kada padnem, samo popravim krunu i nastavim dalje. Rekla sam svojoj ekipi da imaju razumevanja za mene i hvala im na tome. Koncentracija mi je bila veoma loša jer sam svakog trenutka očekivala najstrašnije vesti, koje su me na kraju i sačekale - rekla je Sanja.

Voditeljka je potom otkrila da se sa teškom dijagnozom suočila tokom leta, dok je bila na moru.

- Sa tom strašnom dijagnozom suočila sam se u julu, kada sam bila na moru. To je podmukla bolest. Moju mamu je samo zabolela kičma i mislila je da je izvrnula nogu ili da ju je zabolelo zbog teških papuča. Slali smo fizioterapeuta, išla je na masaže, a onda je otišla da snimi kičmu. Nikada neću zaboraviti trenutak kada sam bila na ležaljci, a stigao mi je medicinski izveštaj u kojem je, umesto povrede kičme, pisalo metastaza. Pozvala sam odmah i rekla da su možda pogrešili, da to nije reč o mojoj mami. Tada je počela naša velika borba. Moja mama je bila veoma moderna žena i izveštaj joj je stigao na mejl. Nije znala da je isti stigao i meni, pa je svima rekla da mi ništa ne govore jer je želela da me zaštiti - ispričala je voditeljka.

"Doktor mi je saopštio da mi je mala umrla pre devet minuta"

Zatim je opisala i trenutak kada je saznala najteže vesti.

-Snimala sam reklamu kada me je pozvao doktor. Pitao me je kada završavam i rekao da ga pozovem čim budem slobodna. Tada sam izdahnula i pitala ga samo jedno, da li je moja mama živa? Rekao mi je da je umrla pre devet minuta - priznala je emotivno za Grand.

Voditeljka je priznala da je vremenom naučila da živi sa gubitkom, ali da svaku priliku koristi kako bi govorila o tome koliko je ponosna na svoju majku i svemu što ju je naučila kroz život.