Predsednik Rusije Vladimir Putin izjavio je da je Moskva Sjedinjenim Američkim Državama predala ostatke dronova koji su, prema tvrdnjama ruskih vlasti, korišćeni u pokušaju napada na jednu od predsedničkih rezidencija krajem 2025. godine.

Putin je rekao da su američkoj strani prosleđeni i materijali i ostaci bespilotnih letelica kako bi ih sami ispitali.

– Jednom smo, recimo, predstavnicima američke administracije predali informacije i ostatke dronova koji su pokušali da pogode jednu od rezidencija predsednika Ruske Federacije. Jednostavno smo ih predali na ispitivanje – rekao je Putin novinarima.

Prema navodima Moskve, Rusija je ranije dostavila američkoj strani i dekodirane podatke sa bespilotnih letelica ukrajinskih oružanih snaga za koje tvrdi da potvrđuju da je meta napada 29. decembra bila upravo predsednička rezidencija.

Ruske vlasti tvrde da su u noći između 28. i 29. decembra 2025. godine ukrajinske snage pokušale da izvedu “teroristički napad” na rezidenciju predsednika Rusije u Novgorodskoj oblasti.

Detalji o samom napadu, kao ni rezultati eventualne američke istrage o ostacima dronova, za sada nisu objavljeni.

Moskva već duže vreme optužuje Kijev za pokušaje napada na ključne državne i vojne objekte na teritoriji Rusije, dok ukrajinska strana uglavnom ne komentariše pojedinačne incidente.

Putinova izjava dolazi u trenutku pojačanih tenzija između Rusije i Zapada, ali i sve češćih napada dronovima na rusku teritoriju i infrastrukturu.

Ruski zvaničnici više puta su tvrdili da iza pojedinih napada stoji zapadna tehnologija i obaveštajna podrška, dok Vašington odbacuje direktnu umešanost u operacije protiv ruskih ciljeva.

Slučaj navodnog napada na Putinovu rezidenciju dodatno bi mogao da podigne političke tenzije između Moskve, Vašingtona i saveznika Ukrajine.