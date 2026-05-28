-Ponosan sam na sve što smo ovde uradili i na to kako smo se borili. Razgovarao sam sa ukupno 29 kineskih kompanija tokom ove najduže bilateralne posete koju sam imao.

Sa predstavnicima kompanija Guannan Group, Zijin i TBEA razgovarao sam o novim ulaganjima, nastavku postojećih projekata i otvaranju novih radnih mesta u Srbiji. Verujem da ćemo uskoro imati velike vesti za Šid i Zrenjanin.

Ono što svakako imam kao dobru vest jeste da je ekonomija Srbije u aprilu rasla 4% i na dobrom smo putu da imamo veću prognozu od procene MMF-a.

Ogromna je čast i ponos sve što su nam priredili domaćini i beskrajno im hvala na tome.

Uradili smo mnoge dobre stvari za Srbiju. Idem sa ogromnom inspiracijom da nastavimo da radimo još snažnije i bolje. Sanjam ogromne snove, imam visoke ciljeve koje moram da ostvarim - naveo je predsednik Vučić.

