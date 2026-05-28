Dragomir Despić Desingerica privukao je veliku pažnju na promociji novog albuma kolege Igora Panića Nućija, a nakon provoda u Sava Centru uhvaćen je u nezgodnom izdanju.

Na događaj je došao sa suprugom Nevenom, menadžerkom i dve prijateljice, i to u zlatnoj limuzini, a blicevi su sevali na sve strane.

Odmah nakon toga Desingerica je, poput pravog džentlmena, svom vozaču naložio da najpre dame koje su mu pravile društvo razveze kućama, a budući da je na promociji ogladneo, u luksuznom vozilu tamanio je pljeskavicu.

Ispratio je najpre jednu, a potom i drugu prijateljicu, sa kojom je i pao poljubac u obraz na rastanku, a poslednja destinacija bio je dom u koji je otišao sa suprugom Nevenom.

