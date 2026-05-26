Direktorka programa televizije "Pink" i supruga vlasnika "ružičaste" televizije, Milica Mitrović, na početku karijere bavila se novinarstvom, a posebno interesovanje pokazivala je za rok scenu.

Pre nego što je postala Mitrović, Milica Pešić radila je kao novinarka "Trećeg kanala", gde je među prvima intervjuisala bendove osamdesetih i devedesetih godina.

U tom periodu važila je za jedno od najlepših televizijskih lica, a pažnju je privlačila upečatljivim stilom, trendi garderobom i prepoznatljivom frizurom, zbog čega nije iznenađenje što je zapala za oko Željku Mitroviću.

Njih dvoje danas imaju ćerke Kristinu i Andreu, a njihov brak traje već 26 godina.

Inače, Željko je pre braka sa njom već bio oženjen pevačicom Sonjom Mitrović Hani, sa kojom ima sina i ćerku.

Bivša i sadašnja supruga vlasnika "ružičaste" televizije u odličnim su odnosima, što je malo poznat detalj iz njihovog privatnog života.

Takođe, javnosti nije naročito poznato ni da Milicu mnogi zovu nadimkom Bambi, koji je dobila zbog specifično nežnih i pitomih očiju.

Danas je publika uglavnom prepoznaje kao "Veliku šeficu", koja stoji iza jednog od najgledanijih televizijskih formata, rijalitija Elita.

Koliko godina ima Milica Mitrović?

Inače, Milica ima 55 godina i rođena je 7. maja 1971. godine.

Njen suprug redovno joj priređuje glamurozne proslave rođendana, a jedan od njih nedavno je obeležen uz romantično iznenađenje i muziku na Azurnoj obali, u Monaku.

