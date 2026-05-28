Vera Matović je od 1971. godine, otkako je kročila na muzičku scenu, maksimalno posvećena karijeri, a tome svedoči i priznanje da je radila tokom cele trudnoće.

Kako je priznala, u blagoslovenom stanju je putovala na svetske turneje, a koncertima se vratila svega mesec dana nakon porođaja, dok ju je tek rođeni sin pratio u stopu.

- U šestom mesecu trudnoće sam išla u Australiju. Niko oko mene nije znao da sam bila u drugom stanju, čak ni kolege koje su bile tada sa mnom. Mesec dana sam bila s tim ljudima, bilo nas je petnaestak, i niko nije shvatao da sam trudna osim Jasne Kočijašević. Sećam se kada mi je poslednjeg dana turneje prišla i rekla: „Mačak, jesi ti u drugom stanju?“ Kada sam joj potvrdno odgovorila, skočila je na mene i radovala se kao da je ona trudna - rekla je Vera, pa otkrila kako je uspela da sakrije stomak.

- Imala sam sreću jer sam u tom periodu života vodila računa o ishrani, pa se stomak nije primećivao. Pored toga, nosila sam malo šire stvari. Sećam se tunika koje sam imala tada, one su mi krile stomak.

Na ovaj potez ju je, kako je priznala, naterala muka. Budući da se njena porodica zadužila, nije imala drugu opciju nego da vredno radi sve do porođaja.

- U tom periodu smo gradili kuću i bili smo u velikim dugovima. Nisam imala taj luksuz da sedim u kući, radila sam do poslednjeg dana trudnoće. Porodila sam se putem carskog reza, nakon čega sam 10 dana ležala u bolnici. Nepunih mesec dana nakon porođaja nastavila sam da radim koncerte, to niko nije radio. Sina sam nosila u ležaljci i išao je sa mnom na turneje u Holandiju, Austriju, Nemačku… Suprug je svirao, ja sam pevala, a moja majka je čuvala unuka. Njih dvoje bi ostajali u hotelu tokom naše svirke, a potom smo se zajedno upućivali iz grada u grad.

Mukotrpan trud se nakon mnogo godina isplatio, a Vera ponosno ističe da je porodica danas njeno najveće blago.

- Ljubav je pokretač. Ako čovek ima gde i kod koga da se vrati, sve je lakše. Imala sam situacije da odem na dalek put u Australiju ili Ameriku gde sam silom prilika boravila po mesec dana, ali nije bilo lepšeg osećaja nego kada se vratim u svoj dom, svoje gnezdo. Najviše na svetu volim da provodim vreme sa svojom porodicom. Nema ništa lepše od toga kada te neko čeka sa radošću. Nisu potrebni nikakvi pokloni, samo porodična ljubav, koja je zaista specifična. Ko to ima, on je najsrećniji čovek na svetu, a ja s ponosom ističem da spadam u taj krug ljudi - zaključila je pevačica za Pravo lice estrade.

"Teško mi pada razdvajanje od porodice"

Vera ne krije da joj je i danas, nakon pet i po decenija karijere, teško kada je posao razdvoji od porodice.

- Svim članovima moje porodice teško pada kada sam na turneji i kada smo razdvojeni. Neprestano razmišljaju o tome kako ću proći na lokaciji na koju idem, ali i u samom putu. Do Australije, recimo, u koju sam neretko odlazila na turneje, putuje se oko 25 sati, to nije nimalo naivno - otkrila je Vera.

