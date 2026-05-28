Muškarac star 41 godinu izboden je danas u stanu na Čukarici, saznaje Telegraf.rs.

Prema prvim informacijama, na lice mesta su odmah upućene ekipe Hitne pomoći i jake snage policije koje trenutno vrše uviđaj. O celom slučaju hitno je obavešteno i nadležno tužilaštvo.

Kako saznajemo od stanara ove zgrade, u stanu u kojem se dogodio krvavi pir od sinoć je bilo burno.

"Od sinoć se iz tog stana čuje strašna graja i galama. Mislimo da je bila neka žurka koja je trajala do ranih jutarnjih časova. Unutra je bilo više ljudi, a onda je odjednom sve utihnulo, dok nismo čuli rotacije policije i Hitne pomoći", priča za Telegraf.rs jedan od šokiranih komšija.

Stepen povreda ubodenog muškarca za sada nije poznat, a lekari mu na licu mesta ukazuju prvu pomoć.

Policija trenutno obezbeđuje lice mesta i utvrđuje sve okolnosti ovog incidenta, kao i to ko je naneo povrede četrdesetjednogodišnjem muškarcu. Istraga je u toku, a više detalja biće poznato nakon uviđaja.

