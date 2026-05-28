RTS je u poslednjem periodu uveo brojne novine, a posle novog Jutarnjeg programa gde su otkriveni i novi voditeljski parovi, saopštena je još jedna promena.

Popularna emisija "Beogradska hronika", koja se emituje radnim danima na Prvom programu RTS-a, dobila je novu voditeljku.

U pitanju je Vesna Novaković koja se predstavila gledaocima.

- Dobar dan, ja sam Vesna Novaković i od danas ću sredom i petkom biti vaš vodić kroz Beogradsku hroniku - rekla je nova voditeljka RTS-a na početku emisije koja se emitovala u sredu, 27. maja.

Ko je Vesna Novaković?

Prema dostupnim podacima, Vesna je radila realizaciju emisije "Pravo na sutra", a uređivala je emisiju "Šta radite, bre".

Kao što je poznato, "Beogradsku hroniku" su u prethodnom periodu vodili Slađana Tomašević, Ana Manojlović, Milja Gogić koja je sada deo Jutarnjeg programa, Mirko Mihajlović koji sada vodi Dnevnik 2.

