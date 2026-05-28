Tajna nije u skupim omekšivačima, već upravo suprotno – omekšivač često može da ošteti vlakna peškira i smanji njihovu upijajuću moć.

Sve više stručnjaka za održavanje veša ističe da su prirodna sredstva poput belog sirćeta i sode bikarbone efikasnija i jeftinija alternativa komercijalnim preparatima.

Zašto peškiri vremenom postaju grubi

Mnogi ljudi nesvesno prave greške u održavanju veša koje dovode do gubitka mekoće peškira. Najčešći problemi su:

pretrpavanje veš mašine

upotreba previše omekšivača

tvrda voda

sušenje na radijatoru ili nepravilno sušenje

Vremenom se na vlaknima frotira stvara sloj ostataka deterdženta i omekšivača, koji „zatvara“ vlakna. Zbog toga peškiri slabije upijaju vodu, postaju grubi i mogu iritirati kožu.

Dodatni problem predstavlja pranje na previsokim temperaturama, jer se time ne poboljšava čišćenje, već se ubrzava propadanje vlakana.

Hotelski trik za mekane peškire

Stručnjaci za održavanje veša, uključujući servisne direktore poput Dejana Dimitrova iz Laundriheap-a, navode da hoteli godinama koriste jednostavan trik za očuvanje mekoće peškira.

U bubanj veš mašine dodaje se oko 250 ml belog destilovanog sirćeta, zajedno sa standardnom količinom deterdženta, a peškiri se peru na uobičajen način.

Sirće pomaže u uklanjanju kamenca i naslaga omekšivača koje se godinama talože u tkanini, čime se vraća prirodna mekoća vlakana.

Soda bikarbona za dubinsko čišćenje i mekoću

U narednom pranju preporučuje se dodavanje sode bikarbone – oko osam kašika uz deterdžent. Važno je ne mešati sodu i sirće u istom ciklusu pranja, jer se njihovo dejstvo tada neutrališe.

Soda bikarbona:

uklanja dubinsku nečistoću

neutrališe neprijatne mirise

opušta vlakna tkanine

vraća „paperjast“ osećaj peškira

Već nakon nekoliko pranja, razlika u mekoći i izgledu peškira postaje primetna.

Najčešće greške koje izazivaju neprijatan miris peškira

Jedna od najčešćih grešaka je ostavljanje mokrih peškira u veš mašini nakon završetka pranja. U takvim uslovima brzo se razvija neprijatan miris vlage i buđi.

Peškire je važno odmah izvaditi iz mašine i osušiti ih ravno, bez gužvanja.

Takođe se preporučuje pranje peškira odvojeno od odeće, posebno od čarapa i donjeg veša, kako bi se sprečilo prenošenje bakterija.

Jednostavan način da peškiri duže traju

Na dugotrajnost i mekoću peškira utiče i način slaganja. Kada se pravilno preklapaju i čuvaju, peškiri:

manje gube oblik

duže ostaju mekani

sporije se habaju

Prirodna sredstva bolja od omekšivača

Na kraju, pokazuje se da su jednostavni sastojci iz kuhinje – poput sirćeta i sode bikarbone – često efikasniji od skupih proizvoda za veš.

Pravilnim pranjem i održavanjem moguće je produžiti vek peškira i vratiti im mekoću kakvu imaju hotelski primerci.