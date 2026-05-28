Pevačica Ksenija Knežević je u drugom stanju i broji sitno do porođaja, a njen otac Nenad Knežević Knez sada je otkrio pol deteta.

Ne krijući sreću Knez je otkrio da svi željno iščekuju rođenje devojčice.

- Uskoro postajem deda i mnogo sam ponosan i srećan zbog toga. Negde krajem avgusta očekujemo prinovu, radujemo se. Evo mogu ekskluzivno da kažem, Ksenija nosi devojčicu – rekao je Knez, pa dodao:

- Svi smo jako uzbuđeni i srećni i jedva čekamo da beba stigne – rekao je Knez.

"Nisam imala mučnine"

Podestimo, Ksenija je potvrdila da je u blagoslovenom stanju.

- Hvala vam puno, super se osećam. Zatekla nas je trudnoća. Srećni smo i moj partner i ja. Evo već je peti mesec u toku. Nismo krili, samo nismo pričali šta se dešava - rekla je Ksenija, pa dodala:

- Nisam imala mučnine, moram da se pohvalim. Odlično podnosim trudnoću - ispričala je buduća majka.

Evo čime se bavi njen budući muž

Ksenija i Nikola uskoro pripremaju i svadbu, a njen verenik je suvlasnik prodavnica burgera u Beogradu, kojih ima na čak nekoliko lokacija. On ima kuću u Crnoj Gori, a sa Ksenijom živi na Vračaru u Beograd.

Nenad Knežević Knez je otkrio da se njegova ćerka Ksenija udaje u maju za svog dugogodišnjeg partnera. Nakon veridbe u Santoriniju, zakazana je svadba.

- Nije odustala od muzike. Ksenija se udaje u maju mesecu, sledeće godine, zakazali su svadbu. Mene to jako raduje. U dugoj je u stabilnoj vezi, jedva čekam. Mnogo sam emotivan, kao svaki Crnogorac se trudim da to sakrijem. Jedva čekam da postanem deda, to je prosto prirodno. Došlo je vreme za to.

