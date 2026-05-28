Iranski Korpus islamske revolucionarne garde saopštio je da je nekoliko sati ranije pokrenuo napad usmeren na američku vazduhoplovnu bazu za koju kažu da je bila izvor američkih udara na iranske ciljeve.

Američki udari su usmerili iranske dronove i mesto za lansiranje oko Ormuskog moreuza, prema rečima američkog zvaničnika.

Američki predsednik Donald Tramp rekao je da neće biti hitno postignut dogovor, upozoravajući da napori Irana da ga nadživi neće uspeti jer ga „nije briga za srednjoročne izbore“.

Bela kuća je odbacila izveštaje iranskih državnih medija da bi se pregovaralo o memorandumu o razumevanju koji bi ukinuo američku blokadu iranskih luka u zamenu za ponovno otvaranje moreuza.

Izraelska vojska je saopštila da napada ciljeve Hezbolaha u Tiru, severno od zone koju su okupirale izraelske snage.

Izrael je intenzivirao svoje operacije u Libanu, uključujući udare na preko 150 lokacija u 24 sata.

Hezbolah je pokrenuo seriju napada na izraelske snage

Hezbolah je ispalio ploču raketa na grupu izraelskih vojnih vozila parkiranih u blizini gradske kuće u El Kusairu, u okrugu Mardžajun, javila je državna novinska agencija NNA.

Grupa je takođe izvršila raketni napad na zgradu u kojoj se nalazila "tajna komanda oklopnih vozila" koja se nalazila "blizu rezervoara" u Zavtar al-Šarkiji, saopštila je NNA. Hezbolahov dron za napad "Ababil" takođe je pogodio tenk Merkava raspoređen u blizini gradskog jezera.

Konačno, "mehanizam Numir u Kantari je pogođen dronima za napad Ababil, a direktan pogodak je potvrđen", saopštila je NNA.

Iranske snage ciljale američku vojnu bazu u Kuvajtu

IRGC izdaje snažno saopštenje nakon sukoba sa američkim snagama:

„Nakon kršenja primirja od strane SAD, iranske snage su ciljale američku vojnu bazu u Kuvajtu odakle je napad pokrenut.“

IRGC je upozorio da je ovo bio samo početni odgovor, dodajući da će svaka dalja agresija ili ponovljena kršenja od strane Sjedinjenih Država suočiti se sa daleko snažnijom i odlučnijom odmazdom.

Tenzije u regionu sada brzo eskaliraju.

Azizi: Iran neće odustati od svojih crvenih linija

Islamska Republika neće odustati od svojih crvenih linija, kao što su pravo na obogaćivanje, obogaćeni uranijum, upravljanje Ormuskim moreuzom i ukidanje sankcija, istakao je danas šef iranskog parlamentarnog Odbora za nacionalnu bezbednost i spoljnu politiku Ebrahim Azizi.

"Jasno je da Tramp jednog dana koristi pretnje da bi se spasao iz ove strateške pat-pozicije, a sledećeg moli za sporazum", napisao je Azizi na svom nalogu na platformi X, prenosi agencija Mehr.

Predsednik SAD Donald Tramp je u sredu tvrdio da Iran "pregovara poslednjim snagama" i insistirao da ga poslanički izbori u novembru neće naterati da žuri sa sporazumom o okončanju skoro tromesečnog rata koji je izazvao teškoće širom sveta.

IRGC: Kao odgovor na američki napad gađana američka baza

Iranski Korpus islamske revolucionarne garde (IRGC) saopštio je danas da je gađao američku vazduhoplovnu bazu u 4.50 sati po lokalnom vremenu, nakon američkog napada u blizini aerodroma Bandar Abas.

IRGC nije saopštio gde se nalazi američka baza koja je bila meta napada, prenela je agencija Mehr. Iranske snage su navele da bi svako ponavljanje agresije na tu zemlju izazvalo "odlučniji" odgovor, kao i da odgovornost za posledice leži na "agresoru".

"Nekoliko sati ranije, američki tanker za prevoz nafte pokušao je da prođe kroz Ormuski moreuz nakon što je isključio sistem za praćenje. Međutim, nakon brzog i odlučnog odgovora mornarice IRGC-a, uključujući upozoravajuću vatru usmerenu ka plovilu, tanker je bio primoran da se zaustavi i povuče", navodi se u saopštenju IRGC-a koje prenosi iranska televizija Pres.

Nakon izjave zamenika sekretara Vrhovnog saveta nacionalne bezbednosti Irana Alija Bagerija da Teheran sa Omanom pregovara o uspostavljanju novog režima prolaska kroz Ormuski moreuz, sinoć se oglasio i američki predsednik Donald Tramp.

Tramp je zapretio Omanu da će ukoliko ne budu postupali "kao svi ostali", SAD "morati da ih dignu u vazduh".

Bela kuća je demantovala navode medija o sadržaju navodnog nacrta memoranduma o razumevanju SAD i Irana i istakla da su ti navodi "potpuno izmišljeni".

Uporedo sa tim, američki državni sekretar Marko Rubio rekao je da je postignut izvestan napredak u mirovnim pregovorima sa Iranom.

Iranski predsednik Masud Pezeškijan istakao je da je glavno bojno polje u ratu SAD i Irana ekonomija, ocenivši da je potrebno da Teheran i tokom rata radi na jačanju sopstvene privrede i privatnog sektora.