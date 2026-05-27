- U telefonskom razgovoru sa predsednikom Zelenskim, ponovila sam punu podršku Evrope Ukrajini, dok Rusija udvostručuje svoj brutalni agresivni rat - navela je Fon der Lajen u objavi na društvenoj mreži X.

Protivvazdušna odbrana je među najhitnijim odbrambenim prioritetima Evrope, a Ukrajina će biti u potpunosti uključena u te napore, izjavila je predsednica EK, dodajući da će zajam za podršku Ukrajini dati vitalni doprinos.

- Samo ove godine, obezbediće se 28,3 milijarde evra kako bi se pokrile vojne potrebe Ukrajine. Takođe smo razgovarali o putu Ukrajine ka članstvu u EU - rekla je Fon der Lajen.

Prema podacima Saveta EU, Evropa je od početka rata pružila Ukrajini pomoć u ukupnom iznosu većem od 135 milijardi evra koja obuhvata finansijsku, vojnu, humanitarnu i ekonomsku podršku.

Ukrajinski predsednik Vladimir Zelenski saopštio je da članstvo Ukrajine u Evropskoj uniji mora biti potpuno i ravnopravno, istakavši da je potrebno otvoriti klastere.

Zelenski je prethodno uputio pismo liderima zemalja članica EU u kojem je naveo da je nemački predlog da se Ukrajini dodeli pridruženo članstvo u EU nepravedan, jer bi ostavio Kijev bez glasa unutar bloka.