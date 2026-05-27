Stanija Dobrojević je šokirala priznanjem na šta će potrošiti glavnu nagradu iz Elite 9 ukoliko pobedi.

Tokom žestoke svađe sa Markom Janjuševićem Janjušem starleta je otkrila da planira da postane majka putem surogat majčinstva, u šta planira da uloži celokupan iznos od prvog mesta.

Žestok sukob između Stanije Dobrojević i Marka Janjuševića Janjuša odigrao se ispred sobe za izolaciju, a rasprava je počela kada je zadrugar zamerio cimerki na njenom ponašanju i nezainteresovanosti za dešavanja u kući.

- Stanija, stavi bubicu, ne možeš biti u rijalitiju bez bubice, to nema nigde da ideš bez bubice. Kao na kamp da si pošla, ležiš tu, valjaš se, i hoćeš da se boriš sa mnom za mesto. Kad ljudi upale televizor misle da si na ostrvu, po ceo dan se šetaš tu i sunčaš u kupaćem - prebacio joj je Janjuš.

- Ne takmičim se ni sa kim - rekla je ona.

Svađa je ubrzo eskalirala i prešla na temu novca. Janjuš je pokušao da je isprovocira spominjući njene navodne dugove.

- Ovo je najbolesnija priča koju sam ikad čuo, da si došla da kukaš što si potrošila 400 hiljada - rekao je Janjuš.

"Poručiću surogat bebicu"

Tada je Stanija otkrila svoje planove za pobedu i izgovorila tačan iznos koji joj je potreban za ostvarenje najveće životne želje.

- I uzeću još sto hiljada od prvog mesta, pitaj me u šta ću da potrošim. Poručiću surogat bebicu, ja ću sebi da poručim bebu, to tačno košta 100 hiljada evra. Na nesvakidašnji način ću postati majka, u to ću da uložim svoje prvo mesto, da se ostvarim kao majka. A ti, u šta bi uložio? - upitala ga je Stanija.

Janjuš je pokušao da spusti loptu ističući svoje prioritete, uz opasku na njen račun.

- Pola bih dao ćerki, pola u humanitarne svrhe. Ti kad uzmeš pare niko te više videti neće - izjavio je on.

