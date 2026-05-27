Mlada pevačica Tea Bilanović neprestano izaziva veliku pažnju javnosti, kako glasom, tako i stasom.

Sinoć se provodila na jednoj estradnoj proslavi u Beogradu na vodi, gde je privukla sve poglede zahvaljujući haljini koju je ponela.

Tea je obukla zeleni izazovni minić koji je istakao sve njene atribute, od izvajanih nogu do zavidnih oblina.

Izazovna fotografija iz njene dnevne sobe je napravila haos na društvenim mrežama. Tea se fotografisala u ogledalu u svom novom stanu, pa pokazala i skrivenu tetovažu koju je posvetila bivšem.

Razvela se posle 6 meseci braka

Iako je godinama deo javne scene, svoj privatni život vešto krije, te je malo ko znao da je Tea Bilanović bila udata.

Brak je kratko trajao, a Tea je pred našim kamerama progovorila o razvodu.

- Udala sam se kada sam imala 21 godinu i nakon šest meseci sam se zvanično razvela, a dve nedelje smo živeli zajedno. Nije mi bilo teško jer se sve desilo na brzinu. Doživela sam to kao avanturu. Družili smo se, zatim ušli u vezu i onda smo se venčali. Udala sam se u crvenoj haljini, ali ne mislim da je to bio loš znak, bela bi bila još gora - rekla nam je Tea, pa dodala:

- Mišljenja sam da je vrlo lakše da se čovek razvede nego da raskine vezu. U slučaju raskida svi hrle za pomirenjem, a kada je zvanični razvod u pitanju, to ume da udari i na ego i na komplekse i tu se zaista stavlja tačka. Sreća pa nakon razvoda nisam ništa delila sa suprugom jer bi mi sve pokupio. Bio je ker finansijer - rekla je Tea kroz smeh.

