Pevačica Zorica Brunclik stigla je na snimanje emisije "Pinkove zvezde" u društvu supruga Miroljub Aranđelović Kemiš i ćerke Zlate Aranđelović, koja se nije odvajala od nje.

Porodica je na snimanje došla kombijem, a Kemiš je odmah po izlasku sa prednjeg sedišta prišao kako bi otvorio vrata supruzi i pomogao joj da izađe iz vozila.

"Beži, beži"

U jednom trenutku našalio se i pokušao da iznese Zoricu iz kombija, na šta mu je ona kroz osmeh poručila:

- Beži, beži. Čekaj, bre - viknula je potom.

Na kraju joj je ipak pomogao da siđe, dok je pevačica dodala da će sledeći put kombi morati da stane tik ispred vrata.

Nasmejana i gotovo potpuno spremna za snimanje, razgovarala je sa novinarima, a na pitanje šta bi radila bez džentlmena kakav je njen partner, kratko je odgovorila:

-Na vreme sam birala - rekla je kroz osmeh.

Ovom prilikom pokazala i promenu imidža, te se pojavila se sa potpuno puštenom kosom i nadogradnjom, a priznala je da su je drugi nagovorili na taj korak.

-Ubedili me, ubedili - ponavljala je Brunclikova.

Kemiš neprepoznatljiv

Promenu izgleda primetili su i kod Miroljuba Aranđelovića Kemiša, koji je, osim što je smršao, promenio i frizuru, pa je mnogima delovao podmlađeno.

- Je l’ se ne vidi? - upitao je on novinare kada su ga pitali da li se dobro oseća.