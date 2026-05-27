U moru, kod plaže u Halkidi, glavnom gradu grčkog ostrva Evija, pojavilo se danas na hiljade meduza.

Masovna pojava hiljada malih smeđih meduza na Eviji, izazvala je zabrinutost, pri čemu je ovaj fenomen postao posebno izražen u poslednjih nekoliko sati, prenosi Katimerini.

Fotografije sa plaže u Halkidi prikazuju obalu i plitke vode prekrivene malim meduzama.

Prema lokalnom portalu Evima, meduze su se pojavile iznenada, dok stanovnici navode da je njihov broj znatno veći u poređenju sa prethodnim danima.

Stručnjaci ističu da pojava meduza može da se poveže sa vremenskim uslovima, morskim strujama, kao i porastom temperature mora, prenosi Tanjug.

