Fabriku su, simboličnom diskonekcijom kabla koju upravo proizvodi „Feller“, svečano otvorili vlasnica kopmanije Barbara Ašer i njen sin Vinsent, pomoćnik gradonačelnika Srđan Samardžić i direktor kompanije „Feller“ d.o.o. Nebojša Milošević. Otvaranju fabrike kompanije „Feller“ prisustvovala je i Zagorka Panić, pomoćnica gradonačelnika Subotice i gradska menadžerka.

Obraćajući se prisutnima u ime Grada Subotice, gradonačelnika Stevana Bakića i svoje lično ime, Srđan Samardžić je kazao kako je otvaranje fabrike „Feller“ bitno za grad Suboticu, jer pored novih radnih mesta znači i dovođenje novih tehnologija i znanja, ali da je veoma važno i za sigurnost i bolji životni standard zaposlenih u „Felleru“, kao i za njihove porodice.

„Otvaranje ove fabrike za naš grad je, istovremeno, i veliki kompliment, jer je poznato da su porodične kompanije mnogo obazrivije u biranju lokacija za svoju investiciju i da dolaze samo tamo gde procene da su rizici poslovanja zanemarljivi. Uz zahvalnost na poverenju koje ukazuju ulaganjem u naš grad i u uverenju da su dobrodošli u društvo kompanija koje već posluju u Privrednoj zoni 'Mali Bajmok', menadžmentu fabrike 'Feller' želim dobre poslovne rezultate i otvaranje novih radnih mesta, a zaposlenima u fabrici puno uspeha u radu“, istakao je Srđan Samardžić.

U okviru ceremonije otvaranja, prisutnima su se obratili i Barbara Ašer i njen sin Vinsent, kao i direktor kompanije „Feller“ d.o.o. Nebojša Milošević koji je, tom prilikom, rekao da se ova kompanija bavi proizvodnjom kablova za sve uređaje koji treba da dobiju električnu energiju od izvora, odnosno od zida, do uređaja.

„Trenutno smo uspostavili oko 85 odsto procesa proizvodnje, a plan je da do kraja godine prebacimo dodatne linije i dodatne proizvode i da početkom sledeće godine utilizujemo naš proizvodni pogon na maksimum. Nakon toga nadamo se da ćemo, ukoliko situacija bude povoljna, nastaviti sa izgradnjom druge i treće hale. Trenutno je zaposleno 73 ljudi i za sada će ostati na tom nivou“, naveo je Nebojša Milošević.

On je naglasio koliko im je bila značajna podrška koju su od samog dolaska u Suboticu i potisivanja Memoranduma o razumevanju u maju 2022. godine, imali od Grada Subotice i od Slobodne zone Subotica.

„Veoma smo zadovoljni uslovima u Subotici, od samog početka imali smo jako veliku podršku, pre svega Grada Subotice, gde nas je tim iz grada podržao svim administrativnim uslovima gde god je to bilo potrebno. Takođe, kompanija Slobodna zona Subotica nam je pružila veliku podršku, tako da smo uslovima u Subotici, pogotovo ovde u Privrednoj zoni 'Mali Bajmok', veoma zadovoljni“, zaključio je Nebojša Milošević.

Kompanija „Feller“ jedan je od lidera u proizvodnji kablova za napajanje, a njihovi kupci su najznačajnije svetske kompanije iz oblasti proizvodnje kućnih aparata, medicinske opreme i iz oblasti IT industrije.