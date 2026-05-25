Jelena Karleuša i Duško Tošić su nedavno i zvanično stavili tačku na brak nakon dugogodišnje ljubavi, a sada je na društvenim mrežama postao viralan snimak koji govori o tome da se unapred znalo da će doći do ljubavnog brodoloma.

Na snimku su Jelenina majka Divna Karleuša i pevačica Zorica Marković koja prepričava razgovor sa vidovnjakom.

- Rekao mi je da će Jelena otići u Ameriku i da će se udati za nekog bogatog i poznatog muškarca. Rodiće mu ćerku. To će možda biti i jedini razlog zbog kog će se ona razvesti od Duška. Taj vidovnjak je nepogrešiv. Morala sam ovo da ti kažem - pričala je Zorica.

- Neka si, ali Duško je švaler neviđeni - rekla je Divna vidno šokirana saznanjem.

Ima novu devojku

Bivši reprezentativac Srbije Duško Tošić ponovo uživa u ljubavi, a prema navodima domaćih medija, njegovo srce osvojila je atraktivna Nora, žena koja iza sebe ima brak i dvoje dece.

Ljubavni život nekadašnjeg fudbalera već mesecima privlači pažnju javnosti, a sada je poznato da uživa u novoj romansi.

Tošić je nakon razvoda od Jelene Karleuše dugo skrivao privatni život, a sada je prvi put javno potvrdio vezu sa Norom, koja ima 32 godine, što znači da je od njega mlađa devet godina.

- Istina je. U srećnoj sam vezi i zadovoljan sam - rekao je bivši fudbaler, čime je potvrdio navode da njihova veza postaje sve ozbiljnija.

