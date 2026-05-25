Jelena Karleuša godinama je bila na udaru kritika, napada i osporavanja, a mnogi su očekivali da će konačno uzvratiti istom merom.

Ipak, pevačica je iznenadila javnost porukom koja je izazvala lavinu reakcija na društvenim mrežama.

Nakon turbulentnog perioda u kojem se suočavala sa brojnim izazovima, Karleuša je odlučila da stavi tačku na prošlost i pošalje jasnu poruku svima koji su joj, kako tvrdi, nanosili nepravdu.

-Znate kako ću se osvetiti onima koji su mi naneli toliko zla? Nikako. Neću se svetiti. Zaboraviću ih. Već jesam. I biću srećna - poručila je pevačica.

Njene reči izazvale su podeljene reakcije na društvenim mrežama, dok jedni smatraju da je pokazala snagu i dostojanstvo, drugi veruju da je ovim potezom poslala mnogo jaču poruku od bilo kakve osvete.

Podsetimo, najavila je koncert u Banjaluci putem svog TikTok profila, gde je otkrila da će publika prvi put imati priliku da čuje i nove pesme.

- Dragi moji, vidimo se 17. jula u Banjaluci, tvrđava "Kastel". Jedva čekam da se družimo i slušamo moje najveće hitove, a imam i jedno lepo iznenađenje za vas, moći ćete po prvi put da čujete moje najnovije pesme. Voli vas Jelena Karleuša i jedva čekam da se vidimo, poručila je ona.

Duško Tošić ima novu devojku

Bivši reprezentativac Srbije Duško Tošić ponovo uživa u ljubavi, a prema navodima domaćih medija, njegovo srce osvojila je atraktivna Nora, žena koja iza sebe ima brak i dvoje dece.

Ljubavni život nekadašnjeg fudbalera već mesecima privlači pažnju javnosti, a sada je poznato da uživa u novoj romansi.

Tošić je nakon razvoda od Jelene Karleuše dugo skrivao privatni život, a sada je prvi put javno potvrdio vezu sa Norom, koja ima 32 godine, što znači da je od njega mlađa devet godina.

Kako je nedavno otkrio izvor blizak paru, njih dvoje ne kriju emocije ni u javnosti, te su viđeni u jednom beogradskom restoranu kako razmenjuju nežnosti.

Sportista je istakao da je zadovoljan u novoj vezi, ali nije želeo da otkriva dodatne detalje romanse.

"U srećnoj sam vezi i zadovoljan sam"

Ovim povodom kratko se oglasio za medije i potvrdio da uživa u emotivnoj stabilnosti.

-Istina je. U srećnoj sam vezi i zadovoljan sam - rekao je bivši fudbaler za Direktno, čime je potvrdio navode da njihova veza postaje sve ozbiljnija.