Predsednik Srbije Aleksandar Vučić poručio je da „blokaderima ništa nije sveto“ i ocenio da su spremni da za sve pronađu opravdanje kada su oni u pitanju, dok krivicu uvek prebacuju na nekog drugog.

Vučić je reagovao na izjavu blokaderskog novinara Dušana Teleskovića iz emisije „Utisak nedelje“ na televiziji N1, gde je smrt studentkinje Filozofskog fakulteta okarakterisana kao „lični čin“.

Predsednik Srbije postavio je pitanje na osnovu čega su pojedinci već doneli zaključke o slučaju koji je predmet istrage.

– Moje pitanje za gospodina Teleskovića, za te što se prave mnogo pametni kad pređu na N1, Novi S ili RTS, samo da mi kaže kako on to zna? Je li on to gledao rezultate istrage? Bio je prisutan na uviđaju? Ima neke insajd informacije koje niko od nas nema, pa on zna kako se dogodilo to ubistvo? Vrlo čudno, vrlo zanimljivo – rekao je Vučić.

Predsednik je potom poručio da je najveći problem to što, kako kaže, blokaderi za sve imaju spremno opravdanje kada treba da zaštite sopstveni narativ.

– Ni životi ljudi im nisu sveti, ništa im nije sveto. Za sve će da pronađu opravdanje kada su oni u pitanju, a za sve će da okrive nekog drugog, ne razmišljajući o tome da li govore istinu ili ne – naglasio je Vučić.

Ova izjava izazvala je veliku pažnju javnosti i nove reakcije na društvenim mrežama, dok se polemika oko odgovornosti i ponašanja blokadera nastavlja.

Predsednik je i ranije upozoravao na, kako kaže, atmosferu relativizacije nasilja i pokušaje da se svaki incident politički zloupotrebi, ističući da država neće dozvoliti urušavanje institucija i zakona.

Tema blokada i protesta poslednjih meseci izaziva ogromne podele u javnosti, dok vlast tvrdi da pojedini akteri pokušavaju da destabilizuju zemlju i izbegnu odgovornost za posledice svojih poteza.