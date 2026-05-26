Na vojnom aerodromu Morava u Lađevcima kod Kraljeva u toku su pripreme za realizaciju letačke obuke u noćnim uslovima.





Pored pilota, obuka je organizovana i za vazduhoplovno-tehnički sastav svih specijalnosti, čiji je zadatak priprema, provera i procena ispravnosti navigacijskih sistema, vazduhoplova i naoružanja, od čega zavise bezbednost i operativna sposobnost aviona za izvršenje borbenih i letačkih zadataka.

Komandant 241. lovačko-bombarderske avijacijske eskadrile potpukovnik Saša Stojiljković izjavio je da pilotski poziv zahteva veliku posvećenost i ljubav prema letenju.

"Sve kolege dele istu strast prema letenju, a osećaj slobode i pogled iz perspektive pilota predstavljaju nešto što se teško može opisati rečima", naveo je Stojiljković.

On ističe da i posle više od dve decenije letačke karijere sa istim entuzijazmom pristupa svakom letu.

"To bih iskreno poželeo svakome da proba, jer to nam daje motiva za dalje usavršavanje i razvoj letačke karijere", naglašava Stojiljković.





Pilot potporučnik Đorđe Colić rekao je da kandidati koji žele da postanu vojni piloti moraju biti psihofizički spremni, disciplinovani i spremni na velika odricanja tokom karijere.

On je naveo da je odluku da postane pilot doneo nakon informativnog leta na avionu "utva", dok je po završetku Vojne akademije prešao na avion J-22 "orao".

Prema njegovim rečima, specifičnost eskadrile "Tigrovi" predstavlja veoma nisko letenje i izvršavanje zadataka dejstva po strateškim ciljevima, mostovima i kolonama vozila, što dodatno povećava dinamiku i zahtevnost letačkih zadataka.

Ministarstvo odbrane podsetilo je da zainteresovani mladići i devojke do 31. maja mogu da se prijave na konkurs za upis na vazduhoplovne smerove Vojne gimnazije i Vojne akademije i steknu priliku da upravljaju savremenim avionima i helikopterima, kojima se obogaćuje letački arsenal jedinica srpskog ratnog vazduhoplovstva.