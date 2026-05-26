Kako navodi RHMZ, u sredu, 27. maja, biće sunčano i veoma toplo, uz slab do umeren razvoj dnevne oblačnosti u brdsko-planinskim predelima. Vetar će biti slab do umeren, zapadni i severozapadni.

Jutarnje temperature kretaće se od 12 do 18 stepeni, dok će najviša dnevna temperatura biti od 30 do čak 34 stepena Celzijusa.

Tokom večeri i noći, na severu i zapadu Srbije, uz promenljivu oblačnost ponegde se očekuje kratkotrajna kiša ili lokalni pljuskovi sa grmljavinom.

Vreme narednih dana

Od četvrtka, 28. maja, očekuje se nešto svežije vreme u odnosu na prethodne dane, ali će i dalje biti toplo. RHMZ najavljuje lokalni razvoj oblačnosti, kišu i pljuskove sa grmljavinom, posebno u četvrtak i u nedelju, 31. maja, pre svega u brdsko-planinskim krajevima, a početkom naredne sedmice ponegde i u ostalim delovima Srbije.