Pevačica Katarina Ostojić Kaja privukla je sve poglede prisutnih na koncertu Senide Ajdarpašić (Senidah) u beogradskom Sava centru.

Svojim smelim modnim izborom i samouverenim stavom na crvenom tepihu, Kaja je još jednom pokazala kako se ostavlja snažan utisak.

Na koncertu se pojavila u upečatljivom kaubojskom izdanju, koje je dodatno privuklo pažnju javnosti.

Njen stajling činili su široki šorts, kaubojske čizme i obična majica na bretele, dok je poseban detalj bio to što ispod majice nije nosila brus.

U ovom izdanju samouvereno je pozirala fotoreporterima, potvrdivši da ume da skrene pažnju gde god da se pojavi.

"Pišem pesme kada mi je loše"

Potom je otvoreno govorila i o svom odnosu prema ljudima i okruženju.

-Došlo je neko ludo vreme, gledam da se distanciram od ljudi, da se izolujem, u domu mi je "sejf zona". Uvek pišem pesme kad mi je loše. Kad mi je dobro, ne postoji nikakva kreativa kod mene, samo cveće, proleće! Gnušam se, inače, koliko su neki ljudi dotakli dno - istakla je Ostojićeva, koja je inače u četvrtom braku.