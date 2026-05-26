Opštinski građanski sud u Zagrebu doneo je nepravosnažnu presudu u dugogodišnjem sporu oko starateljstva nad Aleksandrom Popovićem, sinom pevačice Severine Vučković i srpskog preduzetnika Milana Popovića.

Kako su preneli hrvatski mediji, dečak će ubuduće živeti sa majkom, što je za Index.hr potvrdila Severinina advokatica Jasminka Biloš. Ona je navela i da će detalji o odnosima i viđanjima sa ocem biti naknadno uređeni sudskom odlukom. Zanimljivo je da je na jednom nastupu pre pet meseci Severina javno najavila kakva će presuda biti, što je dokaz da je sve isplanirano, a u nastavku možete pročitati više detalja.

Sukob oko starateljstva nad Aleksandrom Popovićem traje još od 2013. godine, nedugo nakon raskida pevačice i preduzetnika. Jedan od ključnih trenutaka u ovom dugom pravnom procesu dogodio se početkom 2024. godine, kada je Vrhovni sud Hrvatske ukinuo raniju odluku o zajedničkom starateljstvu i privremeno dodelio brigu o detetu ocu. Nakon toga, Županijski sud u Splitu doneo je novu odluku kojom je ponovo uspostavljeno zajedničko roditeljsko staranje. Ova skandalozna odluka dolazi i nakon Severininog šokantnog poteza da sinu na silu promeni veru.

Kako portal Republika saznaje, uprkos želji malog Aleksandra da starateljstvo i dalje bude zajedničko, sud je namestio presudu u Severininu korist.

9 ključnih dokaza

Ovo je devet ključnih dokaza za to:

1. Presuda je donesena bez da je saslušan otac deteta

2. Presuda je donesena na osnovu ponovne tužbe Severine Vučković, Milan je sve tužbe i protivtužbe povukao pre više od godinu dana

3. Presuda je donesena skoro dve godine od podnošenja tužbe, iako je instruktivni rok za odlučivanje po zahtevu za privremenom merom 30 dana. Koji je razlog za to?

4. Sud je očigledno negativno ocenio postupak oca da povuče sve protivtužbe, a što je bila preporuka struke i želje deteta i u potpunosti je zadovoljio zahteve majke

5. Suma alimentacije od 3.000 evra mesečno je određena bez da su utvrđena primanja oca i, što je važnije od svega, bez da su uvrđene potrebe deteta. Po ovoj presudi ispada da su potrebe deteta 6.000 evra mesečno

6. Sudija Valentina Vedrina Parlov, iako svesna toga da maloletno dete kod majke živi slobodno bez kontrole, o čemu i piše u presudi, svejedno dodeljuje dete majci

7. Presuda je donesena protivno mišljenju struke i zastupnika dedeta, koji su bil za to da na snazi ostane režim pola-pola. 99% presuda u vezi s decom u Hrvatskoj se donosi u potpunosti u skladu s mišlenjem struke, a u slučaju Milana Popovića ovo je već drugi put da sud donosi odluku protivno mišljenju struke

8. Presuda je donesena protivno želji deteta, koje je više puta iskazalo želju da sve ostane kako jeste, tj. pola-pola

9. Jutarnji list piše da je Milan Popović, posle rastanka s pevačicom, sam pokrenuo spor za starateljstvo. Ovo je čista notorna laž, jer je Milan Popović uvek bio isključivo za dogovor. Severina je ta koja je pokrenula spor radi podele imvine, a starateljstvo je pokušala da iskoristi kao sredstvo ucene. Na kraju je sud odbacio zahtev za podelom imovine, ali je Severina nastavila da vodi spor za starateljstvo, iako je Milan kontinuirano predlagao dogovor

Kako Republika dalje saznaje, mali Aleksandar bi najviše voleo da može sam da odlučuje. Do sada je imao raspored 14 dana kod jednog, a 14 dana kod drugog roditelja, ali je često u dogovoru sa roditeljima produžavao boravak kod jednog ili drugog, u zavisnosti od toga "kako mu dode", a želeo bi da tako ostane. Saznajemo i da ga je Milan uvek ohrabrivao da otvoreno govori svoje želje, a iako mu je Severina slično rekla, pevačica ima više "žutih minuta" kad je ova tema u pitanju.

