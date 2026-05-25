Veliki šef zadao je takmičarima Elite 9 težak zadatak, u okviru kojeg su morali da biraju osobu koja se, prema njihovom mišljenju, najviše meša tamo gde joj nije mesto.

Anita Stanojlović našla se među top tri osobe koje, kako je navedeno, "guraju nos gde im nije mesto", a njena odbrana izazvala je šok u rijalitiju i među gledaocima.

Prvi je reč dobio Luka Vujović, koji je izrekao svoj stav.

- Ne mislim da je Stanija gurala nos, ali ću biti iskren. Prvo mesto je Dragana, drugo mesto Boginja, a treće Anita. Sve tri se mešaju u vezu koja je ozvaničena 13. februara i nema potrebe da idete i da se bavite drugim učesnicima - rekao je Luka.

"Da nisam gurala nos, ne bih imala bebu u stomaku"

Nakon toga se oglasila Stanojlovićeva, koja je je svojim komentarom izazvala burne reakcije.

- Navešću Daču, Aneli i Staniju, jer smatram da konstantno guraju nos u moju vezu. Jesam gurala nos na početku, ali ne bih to tako nazvala, jer da nisam dobila povratnu reakciju od njega, ne bih to ni radila. Takođe, da nisam gurala nos, ne bih sada imala bebu u stomaku - izjavila je ona potom.

Svoje mišljenje otkrio je i Bora, koji je najavio promenu pristupa u rijalitiju.

- Od prvog juna menjam svoje učešće i počinjem da komentarišem sve. Mnogi ovde guraju nos gde im nije mesto, ali ću biti iskren. Uroš i Dača su na prva dva mesta, a na trećem je Dragana, koja voli da se meša, samo što nema taj kapacitet - konstatovao je na kraju.