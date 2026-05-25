Muzička zvezda Senidah večeras održava treći koncert zaredom u centru "Sava Centru", u Plavoj dvorani, gde se okupio veliki broj poznatih ličnosti.

Među prisutnima bili su Tamara Milutinović, Kaja Ostojić i Jakov Jozinović, koji je koncert pratio iz lože, ali i Marija Šerifović i Jovana Pajić.

Njih dve su bile smeštene u prvom redu, gde su od samog početka uživale u hitovima popularne pevačice.

Sve vreme su bile nasmejane, pevale su uz muziku i odlično se provodile, što je bilo primetno već pri prvim taktovima Senidinih pesama.

Marija o Jakovu Jozinoviću

Podsetimo, Šerifovićeva je nedavno otkrila svoj stav o Jakovu Jozinoviću, a sada je ponovo govorila o njegovom uspehu i timu koji stoji iza njega.

- Dakle, ovo je tema koju mi ne možemo da razumemo, to su deca. Njegova ciljna grupa je 18 minus, okej, bude i poneko stariji zato što želi da sluša tu muziku. E sad, hoćemo li mi da se bavimo teorijom kako je došlo do toga? Ma baš me briga, neko u to veruje. Hoćemo li da čekamo da li će da padne za godinu, dve, tri dana kada bude krenuo da snima autorske pesme, pa budu neke loše ili ne budu dobre, pa dobro, e onda ćemo mi da budemo one babe i dede što sede… da čačkamo zube… - rekla je Marija o njemu, pa nastavila:

- Pustite, bre, čoveka, pustite dete. Je l’ to talas? Pa neka je talas. Da li nekom smetaju pare? Pa zaradio je pare. Pa šta? - poručila je pevačica.