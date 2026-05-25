Svi su primetili zarez na ivici bankovnih kartica, ali malo ko zna da ovaj detalj ima veoma važnu funkciju. Ovaj zarez ima svoju svrhu i značenje.

Naime, reč je o posebnom dizajnu koji pomaže slepim i slabovidim osobama da prepoznaju različite vrste karata dodirom, piše časopis Feniks.

Koncept, nazvan „Touch Card“, razvila je kompanija Mastercard kako bi korišćenje kartice bilo lakše i pristupačnije osobama sa oštećenim vidom.

Svaka vrsta kartice ima drugačiji oblik zareza:

-debitne kartice imaju zaobljeni zarez

-kreditne kartice imaju kvadratni zarez

-pretplajd kartice imaju trouglasti zarez

Pomažemo milionima

Prema Masterkardu, u Evropi žive milioni slepih i slabovidih ljudi, zbog čega je ovo rešenje toliko važno. Cilj je omogućiti veću nezavisnost prilikom plaćanja u prodavnicama i onlajn.

Međutim, ova funkcija nije korisna samo za osobe sa oštećenim vidom. Zarez može pomoći i svima koji pokušavaju da pronađu pravu karticu u mraku, bez naočara ili u žurbi.

Žiro kartice, koje su veoma popularne u Nemačkoj, takođe mogu imati ovu funkciju. Ovo je posebna vrsta debitne kartice direktno povezane sa tekućim računom.

Za razliku od kreditnih kartica, debitne kartice odmah nakon kupovine ili podizanja gotovine skidaju novac sa vašeg računa. Kreditne kartice naplaćuju naknade kasnije, obično jednom mesečno, dok je prepaid kartice potrebno prvo dopuniti.

Italijanska banka UniKredit je nedavno najavila uvođenje ove funkcije na karticama u nekoliko evropskih zemalja, što pokazuje da pristupačan dizajn postaje sve važniji u finansijskom sektoru.

Neke nove ING kartice već imaju sličnu opciju.