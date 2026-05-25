Bivši teniser Slobodan Živojinović bio je u braku sa Zoricom Nakić, sa kojom ima sina Filipa.

Njihova ljubavna priča svojevremeno je privlačila veliku pažnju javnosti, a kasnije se našla u centru interesovanja medija zbog Bobine romanse sa Lepom Brenom.

Tada se često pisalo da je upravo taj odnos bio razlog kraha njegovog braka sa Zoricom.

Nakon razvoda, ona je sreću pronašla pored bivšeg košarkaša Ive Nakića, sa kojim je dobila dvoje dece, sina Marija i ćerku Ivu.

Porodica danas živi povučeno, daleko od očiju javnosti, dok ona retko govori za medije.

Ipak, nedavno je viđena sa najstarijim sinom Filipom u Beogradskoj areni, što je privuklo pažnju prisutnih.

Sa druge strane, Brena nikada nije krila da je sa njom u korektnim i prijateljskim odnosima.

Brena o Zoričinom i Bobinom sinu

U više navrata isticala je da nikada nije pokušavala da zauzme mesto Filipove majke, već da ga je prihvatila i volela kao svoje dete.

-Filip je danas zreo, tridesetogodišnji muškarac koji potpuno razume sve životne okolnosti. Imamo izuzetan odnos, pun poštovanja i ljubavi. Nikada nisam imala potrebu da zamenim njegovu pravu majku - iskreno je govorila pevačica u jednom od ranijih intervjua.