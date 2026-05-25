Popularna pevačica Senida večeras održava treći solistički koncert u beogradskom centru "Sava", a među javnim ličnostima koje su došle da je podrže je i Tamara Milutinović.

Kako nam je otkrila, Senidu godinama sluša, te je večeras došla kako bi uživala.

- Senidu mnogo poštujem i volim, dobro je da se namestilo da bude radni dan, da mogu da dođem. Tu sam sa mojim ženama, ima nas pet, šest. Sve su mi kume i sestre. Ćerka voli pesmu "Replay". Dovela bih je rado da joj nije vreme za spavanje - rekla je Tamara, pa otkrila i zašto voli Senidu.

- Volim je kao umetnika, baš je posebna, uživam dok je gledam. Volim njenu energiju, vajb. Autentična je. Mislim da bismo se spojile, ja pevam visoko, ona nisko, tako da mislim da bismo se dobro spojile. Volela bih iskreno da snimimo duet.

"Laknulo mi je što nije bila tu moja porodica"

Mlada pevačica danas je preživela pravu dramu kada je tramvaj udario u zgradu na Dorćolu u kojoj živi.

Srećom, pevačica niti njena porodica nisu bili u stanu u tom trenutku, a sada je pred našim kamerama progovorila o nemilom događaju.

- Uplašila sam se kada sam videla prvu vest. Pozvala sam komšinicu, rekla mi je da su svi dobro. Bitno je da nema povređenih. Uplašila sam se za komšiluk, za ljude koji rade u lokalu. Bilo mi je lakše kada nije bilo povređenih - počela je ona i dodala:

- Laknulo mi je što nije bila tu moja porodica, za mene mi je svejedno. Mnogo ljudi me je zvalo, svi su se uplašili.

Alo/L.A.

BONUS VIDEO: