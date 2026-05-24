Bora Drljača preminuo je 11. oktobra 2020. godine, a njegov život obeležila je velika tragedija.

Verica, pevačeva supruga i životna ljubav, oduzela je sebi život, a on je nikada nije preboleo. Dokaz tome je da je njegova poslednja želja bila da počiva pored Verice.

Pevač se nakon njene smrti nije ponovo ženio, a do danas je ostala misterija zbog čega je Verica digla ruku na sebe iako je pronašao njeno kratko oproštajno pismo.

- I dan danas patim za Vericom. I pre toga je pokušavala da se ubije. Prvi put je popila šaku tableta. Našao sam je u kući u nesvesti na podu i odmah je odvezao na VMA. Tamo je bila na ispiranju. Spasio sam joj život. Stvarno ne znam iz kog razloga je to uradila. Verujte mi! Mislim da joj pored mene ništa nije nedostajalo, imala je sve. Zacrtala je da to uradi i nisam mogao da je sprečim - rekao je Drljača slomljen bolom.

- Drugom prilikom ponovo je ostala sama kod kuće. Deca i ja nismo bili tu. Kad sam ušao u stan, zatekao sam oproštajno pismo. Sećam se samo da je pisalo: „Mnogo sam se umorila, izvini. Čuvaj mi decu.“ Iste sekunde sam pozvao policiju i počeo da je tražim.

Bora je svojevremeno ispričao i kako je počela njegova ljubavna priča sa Vericom.

- Bio sam stari momak, preko 30 godina sam bio prešao, i onda sam došao u situaciju da sam mnogo žena imao, nisam mogao da se odlučim, i došao sam u situaciju da kažem Čekaj, moram da se oženim zbog dece. I, naišla je moja pokojna žena Verica. Nije naišla, ona je meni bila komšinica, prija. Ja sam kod nje odlazio kad je bila mala, nosio čokolade i tako dalje... Kad je narasla ja nisam bio duže vreme tu, u tom kraju, ona je učila trgovačko-ekonomsku školu i bila je na nekoj praksi. Ja kad sam ušao u prodavnicu da kupim ne znam šta, vidim lepa devojčica. Ja kažem Mala, čija si ti?, kaže od toga i toga. Ja odmah zakažem uveče, kažem Ja ću te sačekati pa da se malo provozamo. Tako je to počelo. Inače, da me ona nije prevarila možda bih ostao neoženjen - pričao je Bora.

