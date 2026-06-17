Pevačica Maja Marijana se 1995. godine udala za voditelja Željka Stefanović, sa kojim je bila u braku svega tri godine. Njih dvoje su se sporazumno razveli, a on i dalje obeležava ovaj datum.

Iako nisu zajedno od 1998. par se zvanično razveo pre 26 godina, a mnoge je iznenadio gest Željka, koji je nedavno uputio javnu čestitku pevačici.

- Na ovaj dan, 26 godina od razvoda, 26 miliona najlepših želja majci moje ćerke. Mislim da tako radi fini svet, kulturan i vaspitan - napisao je on u statusu na Fejsbuku i postavio njenu pesmu "Gde stanuje ljubav".

Maja Marijana i Željko Stefanović upoznali su se u njegovoj emisiji "Uz nedeljni ručak" koja se tada emitovala na Trećem kanalu.

Željko je kasnije opisao taj period kao zajednicu zasnovanu na iskrenoj ljubavi koja je trajala do 1998. godine, ali su zbog nesuglasica koje su imali duže vreme rešili da svako krene svojim putem.

Iako brak nije opstao, par se razveo sporazumno kada su shvatili da im više ne ide, ali su uprkos tome ostali u sjajnim odnosima, najviše zbog ćerke Anđele.

Ponovo se udala i razvela

Nakon razvoda od Stefanovića pevačica se udala za Mladena Šmakića, sa kojim je dobila ćerku Milicu.

Međutim, ona je u ovom braku pretrpela porodično nasilje, a onda ga je 2013. godine napustila. Nakon što ju je Šmakić ošamario, dala je izjavu u policiji, ali je na kraju odlučila da ga ne tuži.

- Da li si oprostila svom bivšem suprugu batine koje si preživela? - upitao ju je voditelj svojevremeno.

- Jesam, apsolutno. Mora čovek da oprosti. Čovek ne sme da živi sa besom u sebi - rekla je Maja Marijana u emisiji "Pretres" na "Hype" televiziji.

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