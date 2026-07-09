Predsednik Srbije Aleksandar Vučić gostovao je večeras u Dnevniku RTS-a, gde je govorio o evropskim integracijama, odnosima sa Hrvatskom i Crnom Gorom, spoljnopolitičkim izazovima, ekonomiji, izborima i, kako je rekao, napadima na penzionere nakon istraživanja javnog mnjenja.

O Klasteru 3: "Političku volju ne možete da promenite"

Komentarišući činjenicu da na sastanku ambasadora zemalja članica Evropske unije nije postignut konsenzus o otvaranju Klastera 3, Vučić je rekao da su dve ili tri države bile protiv.

- Dve ili tri zemlje su bile snažno protiv, očekivano. Naši ljudi su uradili sve što je Evropska komisija tražila. Pokazali smo da možemo brzo da sprovodimo reforme, ali političku volju ne možete da promenite - rekao je Vučić.

Dodao je da Srbija neće odustati od evropskog puta, ali da neće menjati svoju državnu politiku pod pritiscima.

"Srbija više nikada neće biti džak za udaranje"

Govoreći o Hrvatskoj, predsednik je rekao da Srbija poštuje susednu državu i njenu vojsku, ali da više nikada neće dozvoliti da bude ponižavana.

- Srbija nije slaba i nikada više neće biti džak za udaranje bilo kome. Ko pomisli da ugrozi naš teritorijalni integritet moraće da se suoči sa ozbiljnim posledicama - rekao je Vučić.

On je dodao da Srbija neće uvoditi sankcije Rusiji pod pritiscima i da će nastaviti da gradi dobre odnose i sa Moskvom i sa Kijevom.

Najavio nove mere za građane

Predsednik je rekao da država priprema nove mere koje neće biti finansirane iz budžeta.

Verujem da ćemo uskoro obradovati sve punoletne građane. Ljudi će biti zadovoljni - rekao je Vučić.

Dodao je da Srbija nastavlja da privlači investicije i da očekuje nastavak privrednog rasta uprkos izazovima u svetu.

O Crnoj Gori: "Vidimo antisrpsku politiku"

Vučić je ocenio da je odnos vlasti u Podgorici prema Srbima izrazito antisrpski.

- Svuda pokušavaju da suzbiju srpski uticaj. Toliku mržnju prema Srbiji od pojedinih političara dugo nisam video - rekao je predsednik.

"Napadi na penzionere su odraz bahatosti i arogancije"

Komentarišući istraživanje prema kojem više od 800.000 penzionera glasa za njega, Vučić je rekao da su napadi na najstarije građane neprihvatljivi.

- Želimo ujedinjenu Srbiju, da svi sede za istim stolom i razgovaraju. Jedna umetnica koja podržava blokadersku listu tražila je da se starijim ljudima ukine pravo glasa - rekao je Vučić.

Dodao je da penzioneri nemaju razloga za strah.

- Sve to govori o bahatosti i aroganciji onih koji ne mogu da podnesu još jedan poraz u budućnosti. Mislim da je to signal ljudima kome mogu da ukažu poverenje - rekao je predsednik.

Izbori na jesen

Vučić je najavio da bi izbori mogli da budu održani u oktobru ili novembru.

- Verovatno će prvo biti parlamentarni, pa predsednički izbori - rekao je on.

Najavio je i nove državne mere, kao i nastavak priprema za Ekspo 2027.