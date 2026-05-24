Narodna Republika Kina danas je uspešno lansirala svemirsku letelicu "Šendžou 23" sa trojicom astronauta ka svemirskoj stanici "Tjangong", a jedan član posade provešće godinu dana u orbiti, što će predstavljati najduži boravak kineskog astronauta u svemiru do sada, u okviru priprema Pekinga za planirano sletanje ljudi na Mesec do 2030. godine.

Letelica "Šendžou 23" lansirana je u 23.08 po lokalnom vremenu iz Satelitskog centra Điućuan na severozapadu Kine, pomoću rakete "Dugi marš 2F Y23", navodi Rojters.

Posadu čine komandant Džu Jangdžu, pilot Džang Juanži i specijalista za korisni teret Li Điajing, bivši policijski inspektor iz Hongkonga i prvi astronaut iz tog grada koji učestvuje u kineskoj svemirskoj misiji.

Kineska agencija za svemirske letove sa ljudskom posadom saopštila je da će naknadno biti odlučeno koji astronaut će ostati godinu dana na stanici "Tjangong", u zavisnosti od razvoja misije.

Takav boravak predstavlja jednu od najdužih svemirskih misija u istoriji, ali je i dalje kraći od rekorda ruskog kosmonauta iz 1995. godine, koji je u orbiti proveo 14 i po meseci. Kina, kojoj je ostalo manje od četiri godine do planiranog sletanja na Mesec, intenzivno razvija novu opremu i tehnologiju za lunarne misije, uključujući rakete "Dugi marš 10", svemirski brod "Mengdžou" i lunarni lender "Lanjue".

Od 2021. godine kineske misije "Šendžou" šalju po tri astronauta na šestomesečne boravke na stanici "Tjangong". Kineska svemirska agencija trenutno obučava i dvojicu pakistanskih astronauta, od kojih bi jedan mogao da učestvuje u kratkotrajnoj misiji na "Tjangongu" već ove godine.

Prethodna misija "Šendžou 22" lansirana je ranije nego što je planirano, kako bi vratila tri kineska astronauta na Zemlju nakon što je njihova letelica "Šendžou 20" oštećena svemirskim otpadom u orbiti. Kina je do sada na Mesec slala samo robotske misije, ali je u junu 2024. godine postala prva država koja je uz pomoć robota donela uzorke sa tamne strane Meseca.

Uspešno sletanje ljudi na Mesec pre 2030. godine dodatno bi ojačalo kineski plan da zajedno sa Rusijom do 2035. uspostavi stalnu bazu na Mesecu. Naučnici će tokom produženog boravka astronauta proučavati posledice izloženosti radijaciji, gubitka koštane mase i psihološkog stresa u svemiru.

Kineski državni mediji preneli su i da Peking sprovodi prvi eksperiment sa "veštačkim ljudskim embrionom" u svemiru, nakon što su uzorci ljudskih matičnih ćelija poslati posadi misije "Šendžou 22" na stanici "Tjangong".

Cilj eksperimenta je, napominje Rojters, proučavanje dugotrajnog boravka, preživljavanja i reprodukcije ljudi u svemiru.

Kina je do sada gotovo deset puta slala astronaute na svoju svemirsku stanicu, ali novo lansiranje dolazi, prema ocenam Rojtersa, u trenutku ubrzane svemirske trke sa Sjedinjenim Američkim Državama oko budućih misija na Mesec.

Vašington je ranije optuživao Peking da planira kolonizaciju i eksploataciju resursa na Mesecu, što je Kina odbacila.

Američka svemirska agencija NASA planira misiju sa ljudskom posadom na Mesec 2028. godine, dve godine pre kineskog cilja. Sjedinjene Američke Države žele da uspostave dugoročno prisustvo na Mesecu kao pripremu za buduće ljudske misije na Mars.