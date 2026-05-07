Pevačica Maja Marijana dva puta je prošla kroz pravu neprijatnost. Njoj je neko u dva navrata stavio uređaj za praćenje na automobil, zato je drugi put pre nekoliko godina rešila da se obrati policiji.

Javno je priznala da je neko prati i da je to slučaj za nadležne organe.

- Nažalost, ovo je drugi put da mi je postavljen uređaj za praćenje ispod auta. Ovoga puta je pozvana policija, preuzeli su uređaj i nadam se da ću saznati ko je to uradio - rekla je Maja tada.

Reč je o takozvanom trakeru, koji joj je neko protivpravno zakačio na automobil.

Izvor blizak Maji Marijani otkrio je da je pevačica pre par godina prošla kroz istu agoniju, zbog čega je bila u dodatnom strahu.

- Maja je jaka žena, ali nije joj bilo svejedno kada je saznala da joj je neko ugradio uređaj za praćenje u automobil. Za to je saznala sasvim slučajno, kada je svoj "mercedes" odvezla u auto-servis. Prilikom pregleda automobila mehaničar je video uređaj i odmah joj javio. Maja se bukvalno skamenila kada je to čula. Počela je da se trese - pričao je tada sagovornik, koji ističe da je njen strah sada još veći zbog prethodnog iskustva.

- Pre oko pet godina joj se desila ista situacija. Tada slučaj nije prijavila policiji, nikada se nije ustanovilo ko ju je uhodio. Upravo zbog toga se uspaničila jer je shvatila da joj se opet dešava ista stvar, kao i činjenica da postoji mogućnost da je u pitanju ista osoba. Odmah su počela da joj se nižu pitanja - ko je postavio uređaj, koliko dugo je prate… Nije lako prolaziti kroz te stvari, naročito ako uzmemo u obzir činjenicu da Maja ima dve ćerke, zbog kojih takođe strepi. Zbog svega toga je odlučila da slučaj prijavi policiji - otkrio je izvor.

