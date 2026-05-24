Intimni snimci Suzane Mančić svojevremeno su se pojavili u javnosti, a voditeljka je sada priznala da je sama namestila kameru, kao i da je pokušavala da sazna kako je video otišao u etar.

- Imala sam sumnje i ja sam istraživala kopala po sećanjima, po detaljima onda sam ja shvatila da ću da poludim i da odem u totalnu patologiju i rekla sam neka ga, nek ide niz vodu ko god da je. Crko dabogda. To sam rekla, ali sam nastavila svoj život i sastavila ga, jer se raspao u tom momentu - rekla je Suzana u emisiji "Pretres" na Hype televiziji.

Prema njenim rečima, kameru je lično ona namestila.

- Šta koga briga što sam pristala na to?! Neko voli ovo, neko ono. Uostalom, to je bio moj rad. Ja sam namestila tu kameru. Posle sam pogledala i rekla "dobro je ovo ispalo". I nisam obrisala, što obično radim. Jedan trenutak neopreznosti može posle celog života da te košta - rekla je iskreno Mančićeva.

Podsećanja radi, Nekadašnju Loto devojku, Suzanu Mančić, nepoznati muškarac je progonio telefonom, slao joj uznemirijuće i preteće poruke koje su vremenom postajale sve opasnije. I ne samo to, da stvar bude još jezivija, takve poruke počele su da stižu i njenim naslednicama.

- Ne znam kako je taj čovek uspeo da pronađe moj broj telefona. Zahtevao je da se vidi sa mnom, a kako sam shvatla sa kim imam posla, nisam odgovarala ni na poruke, ni na pozive. Međutim poruke su iz sata u sat bile sve opasnije. Pisao je da zna gde živim, kuda se krećem, da mi je glava u torbi, da nigde nisam sigurna. Užasno sam se uplašila, pre svega za bezbednost dece jer je delovalo da je ta osoba spremna da pretnje ostvari. Da stvar bude još gora, tada mi je neko zapalio auto ispred kuće, pa je proganjanje samo prelilo čašu. Onda sam se obratila policiji - počela je priču Suzana.

