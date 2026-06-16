Javnost je Jelenu Žeželj, danas Seležan, upoznala 2008. godine kao učesnicu rijaliti programa "Veliki brat"

Tada je svojim atraktivnim izgledom odmah privukla veliku pažnju i stekla brojne simpatije publike.

Nekoliko godina kasnije učestvovala je i u VIP izdanju istog formata, a potom je započela televizijsku karijeru kao voditeljka na Prvoj televiziji.

Tokom boravka u rijalitiju, Jelena je stupila u vezu sa Stevanom Zečevićem Zekom, koji je nakon izlaska iz "Velikog brata", zajedno sa još dvoje učesnika, izgubio život u teškoj saobraćajnoj nesreći.

-Smatram da zaslužujem da učestvujem u "Velikom Bratu" zbog sebe same, svojih osobina, ali i činjenice da sam lepa, pametna, zgodna i obrazovana osoba. Najvažnije od svega, smatram se normalnom osobom, uz poneku manu koja me čini drugačijom od drugih - istakla je tada prilikom ulaska u rijaliti.

Pred kamerama je više puta naglašavala da nikada nije imala intimne odnose sa muškarcem.

Igor Kojić je ostavio kada je isplivao njen intimni snimak

Nakon napuštanja rijalitija, započela je vezu sa Igorom Kojićem.

Međutim, samo nekoliko dana pošto je javnost saznala za njihov odnos, našla se u centru skandala kada su u medije dospele njene navodne intimne fotografije i snimci.

Naslovnice su tada bile preplavljene njenim imenom i eksplicitnim sadržajem. Jelena je tvrdila da ona nije osoba sa spornih fotografija, dok ju je on nakon skandala ostavio.

-Kada smo raskinuli, veoma me je razočarao i tada nismo bili u kontaktu. Bio jemoja prva prava ljubav - izjavila je svojevremeno Jelena, dodajući:

-U početku smo bili dobri prijatelji i nismo planirali vezu, sve se dogodilo spontano. Možda ćemo se nekada pomiriti - priznala je ona.

Ipak, do pomirenja nije došlo, a bivša rijaliti učesnica ubrzo je započela karijeru na televiziji.

- Ponosna sam na svoju biografiju. Smatram da je svaki korak koji sam napravila jednako doprineo onome što sam danas. Upornost, rad i obrazovanje ključni su faktori mog uspeha. Nikada me nije bilo sramota da pitam kada nešto ne znam, redovno sam pohađala časove dikcije i učila od profesionalaca, a rezultati nisu izostali - izjavila je ona nakon zaposlenja na TV Prva, gde je prvo vodila emisiju "Tačno 1", a zatim i "Ekskluziv".

Promena životnog stila nakon selidbe u Ameriku

Godinu dana kasnije Jelena se zaljubila u svog sadašnjeg supruga Nemanju Seležana, dala otkaz i preselila se u Sjedinjene Američke Države, gde on radi kao profesor na jednom fakultetu.

Udala se 2014. godine i ostvarila i kao majka. Sa suprugom ima ćerku Miju i sina Stefana, koji ima osam godina, a porodica Seležan danas živi izuzetno luksuznim životom.