Lokalni mediji izveštavaju o najmanje jednoj mrtvoj osobi, najmanje 17 povređenih i nekoliko nestalih osoba kao posledici katastrofe.

Prema dostupnim informacijama, poplava je izazvala velike poplave stambenih područja i infrastrukture. Maksimalna količina padavina dostigla je 296,6 milimetara, sa brzinom od preko 103,6 milimetara na sat.

U provinciji su trenutno u toku operacije potrage i spasavanja, kao i napori za sanaciju posledica poplava. Očekuje se da će obilne padavine trajati do 27. maja.