Predsednik će govoriti o odnosima sa Evropskom unijom, otvaranju Klastera 3, spoljnoj politici Srbije, Crnoj Gori i drugim aktuelnim temama.
Predsednik Srbije govoriće večeras o najvažnijim temama na RTS-u gostujući u Dnevniku u 19.30.
Predsednik Republike Aleksandar Vučić biće gost Dnevnika u 19.30.
Predsednik će govoriti o odnosima sa Evropskom unijom, otvaranju Klastera 3, spoljnoj politici Srbije, Crnoj Gori i drugim aktuelnim temama.
Predsednik Srbije govoriće večeras o najvažnijim temama na RTS-u gostujući u Dnevniku u 19.30.
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