Prava drama odigrala se u Sarajevu nakon što je Federalna uprava policije uhapsila muškarca osumnjičenog da je pretio ubistvima većeg broja ljudi na području Kantona Sarajevo.

Kako navode nadležni, uhapšeni muškarac tokom ispitivanja izneo je uznemirujuće tvrdnje, rekavši da „čuje glasove u glavi“ koji ga navodno teraju da razmišlja o ubijanju ljudi.

Prema informacijama iz istrage, osumnjičeni je izjavio da glasove čuje čak i tokom spavanja, a da zbog toga ima i suicidalne misli.

Federalna uprava policije saopštila je da je 21. maja dobila informacije o osobi čije je ponašanje izazvalo ozbiljno uznemirenje među građanima Sarajeva.

Kako se navodi, muškarac je pretio ubistvima više desetina osoba, pri čemu je navodno govorio čak i o mestu i načinu izvršenja napada.

Policijski službenici FUP-a, postupajući po nalogu Kantonalnog tužilaštva i uz naredbu Kantonalnog suda u Sarajevu, identifikovali su i uhapsili K.H. (41) iz Sarajeva.

Tokom akcije izvršen je i pretres objekta koji koristi osumnjičeni, a policija je tom prilikom zaplenila predmete koji će biti korišćeni kao dokazni materijal u nastavku istrage.

Vest o jezivim pretnjama izazvala je veliku zabrinutost u Sarajevu, dok nadležni nastavljaju istragu o celom slučaju.