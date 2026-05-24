Zemljotres jačine 4,6 stepeni po Rihterovoj skali pogodio je danas grčki arhipelag Dodekanez u jugoistočnom delu Egejskog mora, saopštio je Američki geološki zavod.

Prema prvim informacijama, epicentar potresa registrovan je 33 kilometra zapadno-severozapadno od Frija, glavnog grada grčkog ostrva Kasos.

Zemljotres se dogodio na dubini od 10 kilometara, što je izazvalo podrhtavanje tla koje su osetili stanovnici okolnih ostrva.

Za sada nema informacija o eventualnim žrtvama niti o materijalnoj šteti, ali su građani na društvenim mrežama pisali da se podrhtavanje jasno osetilo u pojedinim delovima Egejskog mora.

Grčka se nalazi na jednom od seizmički najaktivnijih područja u Evropi, pa su ovakvi potresi relativno česti, posebno u regionima ostrva i priobalja.

Nadležne službe prate situaciju, a više informacija očekuje se tokom narednih sati.