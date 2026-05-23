Mlada pevačica Džejla Ramović, poznata po svom talentu i jednostavnom načinu života, odrasla je u porodičnoj kući u Goraždu, koja se izdvaja po prelepom položaju i pogledu na grad.

Njen dom i životni put danas se često navode kao primer skromnosti i uspeha, dok komšije, poznanici i nastavnici o njoj imaju isključivo reči hvale.

Njeno detinjstvo vezano je za prostranu kuću na tri sprata, okruženu brdima i šumom, u kojoj je odrasla sa roditeljima i sestrama, sa kojima je i danas veoma bliska.

Ponos komšija

Ljudi iz njenog okruženja ističu da je od malih nogu bila lepo vaspitana i da nikada nije gradila karijeru kroz skandale, kontroverze ili negativne komentare.

Njena muzička karijera, kako navode, zasniva se isključivo na talentu, inteligenciji i prepoznatljivom osmehu, što je čini uzorom mnogima.

Koliko je cenjena u rodnom mestu, najbolje svedoče reči njene bivše nastavnice:

-Džejla je jednostavna, bez obzira na to šta se pisalo i kako se pisalo, ona uvek pokušava da pronađe neki lep, kulturan odgovor, da pronađe sebe. Taj glas koji ima treba da neguje, kao i dušu i osmeh. Hvala Bogu je imamo - istakla je ona.

Džejlino obrazovanje

Iako gradi uspešnu muzičku karijeru, obrazovanje je od početka bilo veoma važno. Upisala je fakultet i u potpunosti je posvećena studijama, čime dodatno potvrđuje ambiciju i želju za ličnim napretkom.

Njena priča, kako se navodi, pokazuje da se uspeh postiže uz trud, skromnost i negovanje pravih životnih vrednosti.

Takođe je priznala da poštuje, ceni i voli mladog kolegu Jakova Jozinovića, čiji koncert je nedavno posetila.

Kako je istakla, taj zajednički trenutak je na nju ostavio snažan utisak. Iako inače izbegava da gleda sebe na ekranima, ovoga puta je napravila izuzetak, što je iznenadilo mnoge.

