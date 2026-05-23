Bivša rijaliti učesnica Ivana Nikolić, koja je ranije bila poznata kao Giba Vasić, privlači sve veću pažnju javnosti, a na društvenim mrežama ne prestaje da izaziva reakcije svojim objavama.

Ovoga puta otišla je korak dalje, objavivši snimak na kojem skida donji veš.

Na snimku je prikazala noge u štiklama, dok skida crne tange koje potom padaju na pod.

Podsetimo, nakon izlaska iz rijaliti programa Elita otvorila je profil na sajtu za odrasle, preko kojeg, kako se navodi, zarađuje od prodaje intimnog sadržaja.

"Moja deca su tako rođena"

Njena majka Rada Vasić ranije je govorila o promeni pola svojih sinova Mike i Gibe, koji su danas Ivana i Ana.

- Moja deca su tako rođena. Rade i ja smo presrećni. Oni su imali tu želju odmalena. Još kad su bili mali, imali su žensko ponašanje. Igrali su se barbikama. Mi im kupimo kamion, pištoljče, igračke, autiće, oni udaraju u zemlju, oni hoće da se igraju sa barbikama, koje čuvam još uvek u fioci. Šta da im radim? Da ih bijem? Da ih maltretiram odmalena? Ne. Ja sam to ostavila. Kad su porasli govorili su mi: "Tvoji pi*ići, ovo ono". Znate kako je meni bilo - ispričala je Rada svojevremeno.