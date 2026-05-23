Pokojni srpski pevač i kompozitor romskog porekla, Boža Nikolić, ostavio je neizbrisiv trag na domaćoj estradi hitovima poput "Ikona" i "Lažem sebe da mogu bez tebe".

Njegov život i uspešna karijera tragično su prekinuti pre više od 20 godina, kada je stradao u teškoj saobraćajnoj nesreći, neposredno pred objavljivanje novog albuma.

Muzičku karijeru započeo je u "Cipiripi bendu", dok mu je veliku popularnost doneo megahit "Bidai", po kojem je i dobio nadimak Boža Bidai.

Osim što je bio vrstan izvođač, važio je i za talentovanog kompozitora koji je sarađivao sa brojnim imenima domaće estrade i stvarao muziku koja se i danas sluša.

Njegove pesme ostale su izuzetno popularne i nezaobilazne su na mnogim slavljima, a publika ih i dalje peva sa istim emocijama kao nekada.

Sve je iznenada prekinuto 2004. godine, kada je pevač poginuo u saobraćajnoj nesreći u trenutku kada mu je karijera bila na vrhuncu.

Tragedija se dogodila na autoputu, a prema navodima, pevač je zaspao za volanom. Nesreći su doprineli i neprilagođena brzina, umor, kao i uslovi na putu.

Zvanični izveštaji o nesreći svedoče o težini sudara:

-Njegov golf naleteo je na džip grand čiroki i izazvao direktan sudar. Obojica vozača ostala su na mestu mrtva - utvrđeno je tada.

"Uspomena na Božu Nikolića"

Sudbina ga je sprečila da lično dočeka izlazak svog novog muzičkog projekta, koji je kasnije posthumno objavljen pod simboličnim nazivom "Uspomena na Božu Nikolića".

Na veliku radost publike, na albumu su se našla i njegova dva najveća hita, koja su otpevale njegove kolege sa estrade.

Koliko je bio poštovan i voljen među saradnicima i publikom najbolje potvrđuju sećanja njegovih kolega, koji ga i danas često pominju na slavljima dok izvode njegove pesme.

Oni koji su ga dobro poznavali koriste takve trenutke da evociraju uspomene i sa setom se prisete kakav je čovek i umetnik zapravo bio.





