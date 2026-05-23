Ali jedan muškarac doživeo je pravi šok kada je shvatio šta se krije unutar zidova njegove stare kuće.

Dva dana slušao očajno mjaukanje

Kako je ispričao na Reditu, ubrzo nakon useljenja počeo je da čuje uporno mjaukanje koje je dolazilo negde iz same kuće.

U početku je mislio da su u pitanju mačke lutalice koje trče po krovu i prolazima oko kuće, ali zvuk je postajao sve glasniji i očajniji.

Pretražio je:

tavan

prolaze

sve prostorije

ali nije mogao da pronađe izvor zvuka.

Čak je pozvao i vatrogasce

Muškarac priznaje da je bio toliko očajan da je kontaktirao i vatrogasce.

Kako tvrdi, oni su mu ponudili da dođu i razbiju zidove, ali je odlučio da ipak prvo sam pokuša da pronađe životinju.

Probudio se iz „čudnog sna“ i krenuo da seče zid

Nakon dva dana neprekidnog mjaukanja kaže da se probudio u zoru nakon neobičnog sna i odlučio da više ne može da ignoriše zapomaganje.

Kada je prislonio uvo uz zid, shvatio je da zvuk dolazi iz spoljnog dela kuće.

Naoružan samo džepnim nožićem, počeo je pažljivo da pravi otvor u zidu.

Trenutak kada je ugledao malu šapicu slomio je internet

Dok je polako sekao zid, odjednom je ugledao malu šapicu kako izlazi kroz otvor.

„Odmah sam spustio nož da je ne povredim“, napisao je.

Nekoliko trenutaka kasnije uspeo je da provuče ruku i izvuče malo crno mače prekriveno prašinom.

Fotografije mačeta oduševile ljude

Snimci i fotografije malenog mačeta ubrzo su postali viralni i prikupili desetine hiljada reakcija na internetu.

Mnogi korisnici priznali su da ih je priča potpuno raznežila.

Mače je sada bezbedno

Muškarac je na kraju otkrio da je mače preživelo i da se uspešno oporavlja.

„Nahranjena je, okupana i sada mirno spava“, napisao je.

Upravo zbog srećnog kraja ova neobična priča postala je jedna od najdeljenijih objava među ljubiteljima životinja poslednjih dana.