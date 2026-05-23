Voditelj rijaliti programa Elita 9 Milan Milošević govorio je o tome da li je ikada osećao strah za svoje radno mesto, posebno u periodu kada je čelnik televizije Željko Mitrović najavljivao oštre promene, sankcije i otkaze u okviru programa.

Kako je istakao, nikada nije imao bojazan za svoju poziciju.

-Nikad u životu se nisam plašio za svoje mesto, jer ja moje mesto sam i te kako debelo odradio i zaslužio. Tu sam po svojim zaslugama i zato što me narod voli ili ne voli. Voli da gledaju mene, uglavnom držim pažnju i radim svoj posao, ja mislim najbolje što mogu. Kao i svako od mojih kolega. Nisam sebe video nikada u tim pričama kad je to bilo, a bila je čistka i biće još verovatno. Mnogo njih se tu vuče na dža-bu, dža-bu, a ništa od njih. Tako da ljudi koji su konstantno dobri i konstantno rade svoj posao dobro, nema tu promašaja. Ne možeš ti samo pričati "najbolji sam", ovakav sam, onakav, a rezultati da ne pokazuju to - izjavio je Milošević.

O odnosu sa kolegama

Takođe je govorio i o odnosima sa kolegama i otkrio kako izgleda njihova svakodnevna saradnja, kao i koliko zbog prirode posla ima malo vremena za privatna druženja.

Kako kaže, sa većinom saradnika ima odličan odnos, ali se ne viđaju često van posla.

-Najčešće sam u kontaktu sa Darkom Tanasijevićem. Mi vodimo abrove što se tiče rijalitija, a i ovako se čujemo privatno šta god treba i kad sam bolestan ili on, uvek smo tu da pozovemo jedan drugog. Super mi je, sa njim sam baš dobar, ali mi ne idemo ni na kafe, niti imamo mi tog vremena - istakao je on.

Dodao je da je u korektnim odnosima i sa drugim kolegama.

-Sa Šopičkom sam super isto, uvek su tu za mene da se menjamo, ja njih, oni mene. Kolegijalnost je na visokom nivou, tu ne mogu da grešim dušu - konstatovao je potom.

Osvrnuo se i na saradnju sa Dušicom Jakovljević, naglasivši da je kontakt ređi zbog različitih termina emisija.

-Radi nedeljom uveče, nemamo neki baš kontakt, ali bacimo nekad neku poruku i znam da mi je podrška, takođe i ja njoj velika - naveo je voditelj.

Govorio je i o koleginici Maši Mihailović, za koju je imao reči pohvale.

-Super je, volim da je gledam, zanimljiva je, sve je bolja, mogu da je pohvalim - rekao je Milošević.

Na kraju se osvrnuo i na saradnju sa Anom Radulović, ističući da zajedno rade i na drugim projektima, ali da se retko viđaju zbog različitih smena.

-Sa njom sarađujem i na drugom poslovnom projektu. Slabo se viđamo, imamo suprotne smene - zaključio je za Blic.

